Cüneyt Çakır hakkındaki FETÖ soruşturmasında karar çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu PFDK eski Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, hakemler Süleyman Abay, Çağatay Şahan, Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Deniz Ateş Bitnel, Deniz Çoban, Serkan Ergün'ün de aralarında bulunduğu 20 isim hakkında yürütülen FETÖ soruşturması tamamlandı.

20 KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

20 isim hakkında yürütülen FETÖ soruşturması tamamlandı. Savcılık, isimler hakkında yaptığı çalışmalar doğrultusunda delil elde edemediğinden haklarında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerin, "Darbeye teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" amacıyla kurulmuş olan "Fethullahçı Terör Örgütüne üye olmak", "tehdit", "şantaj ve toplumda infial yaratacak eylem ve hareketlerde bulunmak" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Savcılık, dosya kapsamında emniyete gerekli incelemeleri yaptırdı. Emniyetin çalışmaları kapsamında şüpheliler hakkında herhangi bir suç unsuru tespit edilemedi. Bunun üzerine savcılık delil bulanamadığı için takipsizlik kararı verdi.