Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Barcelona'yı konuk ettiği yarı final rövanş karşılaşması, unutulmaz bir maça sahne oldu.

CÜNEYT ÇAKIR MÜTHİŞ MAÇ YÖNETTİ

İspanya'da oynanan maçta Barcelona, Liverpool'u 3-0 yenerel finalin kapısını aralamıştı ama tarihi bir geri dönüşe imza atan İngiliz ekibi, Barça'ya kara bir gece yaşattı.

Rövanş maçına Firmino ve Salah'tan yoksun çıkmasına rağmen mükemmel bir maç çıkaran Liverpool, Origi ve Wijnaldum'un ikişer golüyle Barcelona'yı 4-0 yendi ve adını finale yazdırdı.

İki dünya devinin zorlu mücadelesine atanan FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, kusursuza yakın bir yönetimle mücadeleyi tamamladı. Karşılaşmada tartışılacak bir karara imza atmayan ve tam not alan Çakır'ı Liverpool'un teknik adamı Kloop da maç sonu tekbrik etti.

Alman hoca son düdüğün ardından koşa koşa Cüneyt Çakır ve yardımcılarının yanına giderek ellerini sıktı ve mücadeledeki yönetimlerinden dolayı tebrik etti.