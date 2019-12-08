Cüneyt Çakır, Napoli-Genk maçını yönetecek

UEFA'dan yapılan açıklamada, Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında İtalya'nın Napoli takımının Belçika Ligi ekiplerinden Genk'i sahasında konuk edeceği mücadeleyi yöneteceği bildirildi.
YARDIMCILAR BAHATTİN DURAN VE TARIK ONGUN
Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.
Napoli ile Genk arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak müsabaka TSİ 20.55'te başlayacak.
Grupta 9 puanla ikinci sırada yer alan, 7 puanlı Salzburg'la bir üst tura çıkma mücadelesi veriyor.