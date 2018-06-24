Cüneyt Çakır Nijerya-Arjantin maçını yönetecek

2018 Dünya Kupası'nda görev yapan FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'a kritik görev. Çakır, D Grubu'nda oynanacak ve Arjantin'in turnuvadaki geleceğini belli edecek olan maça atandı.

MESSİ'NİN TURNUVADAKİ GELECEĞİ ÇAKIR'A BAĞLI

26 Haziran'da oynanacak Nijerya maçında Messi'li Arjantin ya evinde dönecek ya da turnuvada yoluna devam edecek. Bu kritik maçta zorlu görev ise Cüneyt Çakır'ın olacak.

Grupta İzlanda ile berabere kalan, Hırvatistan'a ise yenilen Tangocular'ın 1 puanı bulunuyor. 3 puanlı Nijerya ile karşılaşacak olan Arjantin, rakibini yenerek İzlanda-Hırvatistan maçında gelecek sonucu bekleyecek. Arjantin'in son 16 turuna yükselmek için kazanmaktan başka çaresi yok.

Hem Arjantin hem de İzlanda'nın kazanması durumunda ise gruptan çıkacak takımı averaj hesabı belirleyecek.

Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda daha önce 15 Haziran'da İran'ın, Fas'ı tek golle geçtiği B Grubu karşılaşmasını yönetmişti.