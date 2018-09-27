Cüneyt Çakır Suudi Arabistan'da saha çıktı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 4. haftasında Al Ittihad ile Al Wehda takımları arasında oynanan mücadeleyi FIFA kokartlu hakemlerden Cüneyt Çakır yönetti.
EMRE 1 GOLLE OYNADI
Al Wehda'da Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak ile Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao'da da forma giydi.
FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun daveti ile Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 4. haftasındaki Al Ittihad-Al Wehda maçını yönetti.
Emre ayrıca müsabakanın 34. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarısı Al Ittihad'ın 2-1 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın 90 dakikası ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.