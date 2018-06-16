Cüneyt Çakır tarihe geçti

İran'ın, Fas'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ettiği maçı Dünya Kupası'ndaki tek temsilcimiz Cüneyt Çakır yönetti.

2014 Dünya Kupası'nda da düdük çalan hakemimiz, Rusya'da da maç yöneterek tarihe geçti.

İYİ BİR MAÇ YÖNETTİ

Saint Petersburg şehrindeki Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanan maçta Çakır, oldukça başarılı bir karşılaşma yönetti.

Pozisyonlara yakın olan Cüneyt Çakır, mücadelede 3'ü İran'a olmak üzere 4 sarı kart gösterdi. Bu müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.

Müsabakanın 4. hakemi ise Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev oldu.

YARI FİNALİ YÖNETMİŞTİ

Üst üste ikinci kez FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Çakır ve ekibi, Brezilya'da yapılan 2014 Dünya Kupası'nda Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabaka yönetmişti.

41 yaşındaki Cüneyt Çakır bu maçla 162. uluslararası karşılaşmasına da çıktı.