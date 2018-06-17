Cüneyt Çakır: Ülkemde iyi olmasam burada olamazdım

Dünya Kupası'nda görev alan tek hakemimiz olan FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, özel açıklamalar yaptı.

Uzun yıllar ülkemizdeki performansı futbolseverler tarafından eleştirilen Cüneyt Çakır, ilk kez üst üste 2 Dünya Kupası'nda yer aldı ve tarihe geçti.

Bu başarıya imza atan Çakır, kendisinin Türkiye'de farklı Uluslararası arenada ise farklı maç yönettiğini iddia edenlere de yaptığı açıklamalarda cevap verdi.

"ANNEM SEN DÜNYA KUPASI'NDA MAÇ YÖNETECEKSİN DERDİ"

Cüneyt Çakır'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Hakemlik mesleğine babası Serdar Çakır'ın sayesinde futbol camiasını tanıyan Cüneyt Çakır, hakemlik mesleğini seçmesinin asıl nedenini şöyle anlattı: Ben 10 yaşında Kartalspor altyapısında 7 yıl futbol oynadım. Arkadaşlarım stilimden dolayı ve 8 numaraları formayı giydiğim için beni Rıdvan Dilmen'e benzetir, Rado derlerdi. 17 yaşında geçirdiğim sakatlıktan dolayı futbola 2-3 ay ara verdim. Takıma döndüğümde antrenörümle anlaşamadık. Annem, sen futbolu bırak, hakemlik yap. Dünya Kupası'nda maç yöneteceksin, biliyorum, derdi. Annemin ısrarı sayesinde 17 yaşında mesleğe başladım."





"YURTDIŞINDA BAŞKA, TÜRKİYE'DE BAŞKA MAÇ YÖNETTİĞİMİ SÖYLEDİLER"

Yurtdışında yönettiği maçlarla ilgili gelen olumsuz eleştirilere tebessümle cevap veren Çakır, konuyla ilgili şu yorumu yaptı: Yurtdışında başka, Türkiye'de başka yönettiğimi söylediler. Bunu en iyi anlatacak şeyi söyleyeyim. 2018 Dünya Kupası'na seçildiğimi FIFA'dan gelen e-maille aldım. O mailde şunlar yazıyordu: "Sizi tebrik ederiz. Uluslararası arenada ve ülkenizde yönettiğiniz maçlardaki başarılı performansınızdan dolayı Rusya'da düzenlenen turnuvaya katılmaya hak kazandınız." Bence başka söze gerek yok.

"FAVORİ HEAVY METAL GRUPLARIM VAR"

"2016 yılında TOÇEV gecesinde Feridun Düzağaç ile şarkı söyleyen Cüneyt Çakır müziksiz bir dünya düşünemediğini ifade etti. Her insan hayal ettiği şeyi yapmalı diyen Çakır, hangi müzik türünü sevdiğini açıkladı: Rock ve Heavy Metal tarzını çok seviyorum. Manowar, Iron Maiden gibi favori gruplarım var. Bon Jovi ve Cranberries'i severim. Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın ölümüne çok üzüldüm. Maçlardan önce mutlaka müzik dinleriz, müzik olmadan olmaz. Manowar'ın "Thor" isimli şarkısı hayatımın şarkısıdır."