Cüneyt Çakır: VAR adaleti getirecek

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, NTV'de katıldığı programda Dünya Kupası'nda kullanılan ve bu sezon da ülkemizde uygulamaya konulacak olan Video Yardımcı Hakem Sistemi hakkında açıklamalar yaptı.

VAR'ın hakemler için değil futbol için geldiğini ifade eden Çakır, "VAR futbola adaleti sağlamak için geldi. Hakemler için değil, futbol camiası için geldi ama bu demek değil ki hakemler hata yapmayacak, o yüzden böyle bir algı olmasın." şeklinde konuştu.

"HAKEMLER BÜYÜK HATA YAPMAYACAK"

Sistemin futbola yapacağı katkılardan bahseden Çakır, "Öncelikle topun oyunda kaldığı süre artacak, itirazlar azalacak, aldatmalardan ve topsuz alanda yapılan şiddetli hareketlerden kurtulacağız, futbol güzel bir oyun haline gelecek, insanların daha fazla ilgisini çekecek. Hatalar bitecek mi, hayır, insanın olduğu yerde hata olacak ama en az inecek." ifadelerini kullandı.

Video Yardımcı Hakem'in uygulanması hakkında da konuşan Çakır şunları söyledi: Bir hakemin VAR'a başvurması demek, pozisyonu izledikten sonra kararını değiştireceği anlamına gelmiyor. Hakem pozisyonu izler ve aynı kararını devam ettirir, değiştirmesi gerekmiyor. Son söz hakemindir, VAR'ın değil. Bu sistem hakemin tereddütte kaldığı pozisyonlarda kullanılacak."