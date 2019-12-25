Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a görev verilmedi

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tartışmalı kararlara imza atan hakemlerin, bu hafta maç alamaması dikkat çekti.
VAR KARARLARI TARTIŞILMIŞTI
Beşiktaş'ın sarı-lacivertli ekibe 3-1 yenildiği mücadelede Vida ve Nkodou'nun yerde kaldığı pozisyonlarda siyah-beyazlı ekip, penaltı beklemişti. Cüneyt Çakır oyunu devam ettirirken, yoğun itirazlara rağmen VAR'a bakmaya bile gitmememsi eleştirilmişti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında hakemlerin kötü maç yönettiğini, TFF'nin ise özür dilemesi gerektiğini ifade etmişti.
Federasyon, bu hafta Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'ı kızağa çekerek bir nevi hakemlerin başarısız yönetim gösterdiğini kabul etmiş oldu. TFF, gözlemciden düşük not alan hakemleri bir sonraki hafta dinlendiriyor.
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri:
27 Aralık Cuma
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
28 Aralık Cumartesi
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
17.30 Trabzonspor-Kayserispor: Hüseyin Göçek
17.30 Başakşehir-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
29 Aralık Pazar
14.00 Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Konyaspor: Ümit Öztürk
16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler