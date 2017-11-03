Cüneyt Çakır: Video hakem gelse de rahatlasak

Sabah yazarı Ömer Üründül, Cüneyt Çakır'la Video Hakem ile ilgili yaptığı sohbeti köşesine taşıdı.

Üründül'ün yazısından ilgili bölüm şöyle;

"Salı günü Londra'ya giderken, Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham- Real Madrid maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır ve ekibiyle aynı uçaktaydık. Yol boyunca keyifli bir sohbet yapma fırsatı bulduk. Başta Cüneyt Çakır olmak üzere diğer tüm arkadaşların yüzlerinden okuduğum, dünyanın izlediği önemli maçlarda sürekli görev almalarının yarattığı hazdı. Gözlemlediğim ise hepsinin arasında saygı çerçevesinde esprilerin de sık sık gündeme geldiği güzel bir dostluk olduğu... Sohbet sırasında Cüneyt Çakır, önümüzdeki günlerde Dünya Kupası'nda görev alacak hakemlerin açıklanacağını söyledi. Ben de 'Nasıl olsa yerin garanti' dedim. O da tevazu içinde 'Önce bir açıklansın' dedi."





GELSE DE RAHATLASAK

"Daha önce de Video Hakem ile ilgili görüşlerini benimle paylaşan Cüneyt Çakır'a 'VAR' ile ilgili deneme mahiyetinde yapılan uygulamaları ve görüşlerini de sordum. Cevabı çok olumluydu. Güzel tecrübeler yaşadıklarını, bu değişimin Türk futbolu ve hakemliği rahatlatacağını söyledi. Çakır, "Bu uygulama biz hakemleri rahatlatacaktır. Takımlara istemeden de olsa yaptığımız hataların baskısından kurtuluyoruz. Çünkü psikolojik olarak bu yaşanan baskı hakemleri negatif olarak etkiliyor. Bu ortadan kalkacaktır" diyerek 'VAR' ile ilgili düşüncelerini ve pratikte yaşadıklarını anlattı."