Cüneyt Çakır'a tam not

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetti.

Juventus Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Ronaldo damga vururken, Cüneyt Çakır'ın kararlarına İtalyanlar büyük tepki gösterdi. 2013'ten beri kendi sahasında maç kaybetmeyen Juventus'un muhteşem serisine iki gol bir asistle oynayan Cristiano Ronaldo'lu Real Madrid son verdi.

(Casemiro'nun dışarıda olan pozisyonu)

PENALTI VE KIRMIZI KART KARARLARI DOĞRU

Cüneyt Çakır, maçın ilk yarısında İtalyan ekibinde forma giyen Bentancur'a gösterdiği sarı kart nedeniyle siyah-beyazlı futbolcularun yoğun itirazına maruz kaldı.

42. dakikada Juventus'un penaltı beklediği bir pozisyonda oyunu devam ettirmesinin ardından Juventus Stadyumu'nu dolduran 40 bine yakın İtalyan taraftarın tepkisini çekti. Ancak pozisyonda Casemiro ceza sahası dışındaydı ve hava topuna çıktığı için pozisyon gereği elleri açıktı. Brezilyalı oyuncu ellerini kaçırmak istemesine rağmen istemsizce top eline geldi. Cüneyt Çakır'ın pozisyonda devam kararı doğruydu.

Cüneyt Çakır, maçın ikinci yarısında, sarı kartı olan Paulo Dybala'ya, Carvajal'e yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarıyı gösterip Arjantinli yıldızı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Çakır'ın bu kararı da son derece doğruydu. Arjantinli Dybala da kırmızı kart sonrası itiraz etmedi.