Cüneyt Çakır'dan harika yönetim

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un PSG'yi 3-2 yendiği mücadeleyi Türk hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi yönetti.

Maç sonrası iki cephede de Çakır'ın yönetimine övgüler yapılırken maça tecrübeli hakemin iki kritik kararı damga vurdu.

SALAH BUNA BİLE İTİRAZ ETTİ

Mücadelenin 58. dakikada Salah'ın topu ağlara gitti fakat öncesinde Sturridge'in kaleciye yaptığı faulu tespit eden Çakır golü vermedi. Salah pozisyon sonrası Çakır'a itiraz etse de karar değişmedi.

PENALTIYI KAÇIRMADI

Bir diğer kritik karar ise penaltıyla sonuçlandı. PSG'li Bernat'ın Wijnaldum'a temasını gören Cüneyt Çakır, Liverpool lehine penaltıya hükmetti.

Çakır'ın kararıyla beyaz noktaya gelen Milner ise penaltıyı gole çevirdi.

Mücadelenin ardından hem İngiliz hem de Fransız basınında Cüneyt Çakır ve ekibinin yönetimi genel olarak beğenildi.