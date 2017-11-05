Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı

Spor Toto Süper Ligi'nin 11. haftasında Sivasspor evinde Konyaspor'u ağırladı.

Mücadeleye FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltı kararı damga vurdu.

SİVASSPORLU OYUNCU AYAĞA BASTI

Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü sürerken, Demir Grup Sivasspor'un atağında Thievy Bifouma rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Atiker Konyasporlu Eren Albayrak'ın ayağına basarak yere düşen Thievy Bifouma için hakem Cüneyt Çakır penaltı düdüğünü çaldı.

(Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır)

İTİRAZ ETTİLER

Cüneyt Çakır'ın penaltı kararı sonrası Atiker Konyaspor büyük bir şok yaşarken, itirazlarda bulundular. Ancak bu itirazlar sonuç vermedi ve Cüneyt Çakır kararını değiştirmedi.