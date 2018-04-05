Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'nda alacağı ücret

KRALSPOR / DIŞ HABER

FIFA, geçtiğimiz günlerde 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak 36 hakem ve 63 yardımcı hakemi açıkladı. A Milli Takımımızın katılamadığı Dünya Kupası'nda ülkemizi Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun temsil edecek.





CÜNEYT ÇAKIR ELİT KATEGORİDE

Elit kategoride yer alan Cüneyt Çakır, turnuvaya katıldığı için 70 bin dolar (yaklaşık 280 bin TL), yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise 25 bin dolar(100 bin TL) alacak. Cüneyt Çakır ayrıca yönettiği maç başına 3 bin dolar, yardımcı hakemler ise 2 bin dolar kazanacak.

2010 ve 2014 Dünya Kupalarında hakemlerin kazancı turnuva boyunca en fazla 50 bin dolar civarındaydı.