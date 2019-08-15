Cüneyt Çakır'ın en rahat maçıydı

Beşiktaş Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Normal süresi 2-2 biten karşılaşma uzatmalara giderken, 15'er dakikalık iki devrenin sonunda da eşitlik bozulmadı. Penaltı atışlarına giden karşılaşma, Liverpool'un 7-6'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmayı yöneten Fransız hakem Stephanie Frappart ise verdiği kararlarla tam not aldı.

ÇAKIR'IN EN RAHAT MAÇI

Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill gerçekleştirdi. Dördüncü hakem olarak saha kenarında yer alan Cüneyt Çakır ise kariyerinin en rahat maçını çıkardı.

UEFA Süper Kupa maçını izlemek üzere tribünde yerini alan futbolseverler, mücadelenin hakemlerine destek verdi. Hakem dörtlüsü sahaya çıktığı anda tribündekiler alkışlarla desteklerini gösterdi.

Kadın hakemlerle sık sık sohbet eden Çakır'ın maç boyunca keyfinin yerinde olduğu görüldü. Sosyal medyada ise tecrübeli hakemle ilgili birbirinden komik capsler paylaşıldı.