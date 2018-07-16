Cüneyt Çakır'ın önünde iki seçenek var

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası sona erdi...

1 aydır Rusya'da bulunan temsilcimiz Cüneyt Çakır, sabah saatlerinde Türkiye'ye döndü.

Turnuva boyunca biri yarı final olmak üzere toplam 3 maçta düdük çalan Çakır, başarılı performansıyla futbolseverleri gururlandırdı.

ÇİN'E GİDEBİLİR

Çin'den yıllık 5 milyon dolarlık teklif alan tecrübeli hakemin önünde iki seçenek bulunuyor.

Ya kariyerine Süper Lig'de devam edecek ya da Uzak Doğu'nun yolunu tutacak.

ÇİN'E GİTMENİN DEZAVANTAJLARI DA VAR

Çin maddi olarak Çakır için çok önemli bir fırsat olsa da kariyeri için olumsuz bir durum söz konusu.

42 yaşındaki hakem, Çin'den gelen teklifi kabul etmesi durumunda artık Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetemeyecek.

Ancak kurallar gereği 5 yıl sonra aktif kariyerini sonlandırmak zorunda olan Çakır için yıllık 5 milyon dolarlık teklifin reddedilmesi güç bir öneri olduğu ise ortada.

Çakır'ın kısa süre içerisinde kararını TFF'ye bildirmesi bekleniyor.