Cüneyt Çakır'ın VAR kararları

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City sahasında Tottenham'ı konuk etti. Son yılların en keyifli maçlarından birine sahne olan karşılaşmada, Cüneyt Çakır verdiği kararlarla ön plana çıktı.

1 GOLÜ VERDİ, 1 GOLÜ İPTAL ETTİ

Mücadelenin 68. dakikasında Tottenham'ın kullandığı kornerde Llorente topu file gönderdi. Manchester Cityli futbolcuların elle oynama itirazları sonrası Cüneyt Çakır pozisyonu VAR'dan izledi.

VAR incelemesi sonrası Çakır topun kalçadan ağlara gittiğine karar verdi ve golü geçerli saydı.

Maçın en dramatik anı ise son dakikada yaşandı. Mücadelenin 4-3 devam ettiği bölümde City'nin golü geldi ve bu yarı final anlamına geliyordu. Ancak pozisyonda ofsayt olduğu süphesiyle VAR odasıyla iletişime geçen Çakır, yine yanılmadı ve pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti.

Cüneyt Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz sayarken, maçı 4-3 kazanan taraf Manchester City oldu. Tottenham sahadan 4-3 yenik ayrılsa da ilk maçtaki 1-0'lık avantajla yarı finale yükseldi.