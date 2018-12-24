Curry-Durant 77 sayı attı, Warriors kazandı

Golden State Warriors son çeyreğe kadar büyük bölümünü geride oynadığı maçta Los Angeles Clippers'ı Stephen Curry'nin performansıyla 129-127 yendi.
Bu sezon 23. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Warriors'ta Curry 42 sayı, 6 ribaunt, Durant 35 sayı, 12 ribauntla oynadı. Sezonun 14. yenilgisini yaşayan konuk takım Clippers'ta Tobias Harris 32 sayı, 9 ribaunt, Danilo Gallinari 25 sayı, 11 ribaunt, Lou Williams 25 sayı, 9 asistlik performans ortaya koydu.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 95-98
Indiana Pacers-Washington Wizards: 105-89
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 119-103
Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 111-103
Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 92-112
Orlando Magic-Miami Heat: 91-115
Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 122-117
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 112-114
Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 129-127
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 121-118 (Uzatmada)
Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 99-107