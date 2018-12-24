Curry-Durant 77 sayı attı, Warriors kazandı

Mehmet Demirkol, Fikret Orman'la Şenol Güneş'in artık birbirleriyle çalışmak istemediklerini ifade etti.

Süper Lig'de ilk yarı bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek. Küme düşme potasında bulunan Fenerbahçe, ateş hattından çıkmak için kazanmak zorunda.

Ersun Yanal, taraftarların özlediği Fenerbahçe'yi yakın zamanda herkese izleteceklerini ifade etti.

16 yaşında bir Süper Lig maçına çıkarak Galatasaray tarihine geçen Mustafa Kapı, o anlarda neler yaşadığını anlattı.

Trabzonspor'un Rizespor'u 4-1 yendiği maçta tribünlerde büyük coşku vardı. Şampiyonluğa inanan her yaştan bordo-mavili taraftar tribünleri doldurdu.

Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 yendiği maçın ardından, Süper Lig'deki ilk 5 sıradaki takımların yerleri netleşti. Başakşehir, ilk yarıyı lider kapattı, takipçileri ise 29 puanda kaldı.

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Mustafa Kapı Galatasaray tarihine geçti

Sivasspor maçında oyuna giren 2002 doğumlu Mustafa Kapı, Emre Belözoğlu'nun rekorunu kırarak, Galatasaray tarihinin bir lig maçında forma giyen en genç futbolcusu oldu.