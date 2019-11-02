Curry en az 3 ay yok

Golden State Warriors'ın Phnoneix Suns'la sahasında oynadığı maçın 3. çeyreğinde baş üstü düşen ve sol eli kırılan Stephen Curry ameliyat edildi. Warriors, oyuncunun ameliyatıyla ilgili yaptığı duyuruda Curry'nin en az 3 ay salonlardan uzak kalacağını duyurdu.

WARRİORS'TAN SON YILLARIN EN KÖTÜ SEZON BAŞLANGICI

2015, 2017 ve 2018'in NBA şampiyonu Golden State Warriors, bu sezona kötü başladı ve 4 maçta sadece bir kez galip gelebildi. Warriors'ta sezon başında takımın önemli isimlerinden Kevin Durant, Brooklyn'e giderken; Temmuz ayında aşil tendonundan ameliyat olan Klay Thompson ise büyük ihtimalle bu sezon takımını yalnız bırakacak.