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Curry en az 3 ay yok

Golden State Warriors'ın All-Star yıldızı Stephen Curry'nin en az 3 ay salonlardan uzak kalacağı açıklandı.

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Golden State Warriors'ın Phnoneix Suns'la sahasında oynadığı maçın 3. çeyreğinde baş üstü düşen ve sol eli kırılan Stephen Curry ameliyat edildi. Warriors, oyuncunun ameliyatıyla ilgili yaptığı duyuruda Curry'nin en az 3 ay salonlardan uzak kalacağını duyurdu.

WARRİORS'TAN SON YILLARIN EN KÖTÜ SEZON BAŞLANGICI

2015, 2017 ve 2018'in NBA şampiyonu Golden State Warriors, bu sezona kötü başladı ve 4 maçta sadece bir kez galip gelebildi. Warriors'ta sezon başında takımın önemli isimlerinden Kevin Durant, Brooklyn'e giderken; Temmuz ayında aşil tendonundan ameliyat olan Klay Thompson ise büyük ihtimalle bu sezon takımını yalnız bırakacak.

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