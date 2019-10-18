Curry: Hedef şampiyonluk, her zaman öyleydi

Stephen Curry, Golden State Warriors ile 2019-20 sezonunda arzularının halen NBA şampiyonluğu olduğunu belirtti.

"SAHADAKİ YORGUNLUĞA HAZIR OLACAĞIM"

Steph ayrıca Golden State için daha büyük bir yük taşıma konusunda endişe duymadığını ve herhangi bir ek baskı hissetmediğini de ekledi:

"Göreceğiz. Vücudumu dinlemek zorunda kalacağım. Playoffların geçen yıl Kevin'in (Durant) sakatlanıp çıktığında nasıl hissettirdiğini biliyorum. Dinlenmeyi ve iyileşmeyi bir arada görürürken, o seviyede oynayabilmek durumunda kaldım. Ancak, tam olarak en iyi şekilde nasıl olabileceğimi anlamak ve bunu yıl boyunca sürdürmek konusunda akıllıyım. Belli ki 82 maç oynamayacağım, ancak sahadaki yoğunluk ne olursa olsun, buna hazır olacağım."





"ENDİŞELENMİYORUM"

Curry, bu sezon mecbur kalacağı istikrarlı yüksek seviyede performans gösterme baskısı konusunda da, "baskı" kelimesini doğru kelime olarak görmediğini söyledi:

"Kendime güvenmeseydim, bu beni gerçekten rahatsız ederdi. Endişelenmiyorum. Ve baskı doğru kelime değil. Durumumuzun ne olduğuna dair bir farkındalığın olduğunu hissediyorum ve bunda da bir özgürlük var, çünkü çıkıp oyunumu oynayabilirim. Güvenim asla eksik olmadı. Bu, 2015'ten bugüne son birkaç yıldır beraber oynadığımız ekiplerle gerçekten kelimelerle ifade etmek zor olan şey. Oyuna hep aynı şekilde yaklaştım, ancak sahada benimle [Kevin Durant] ve Klay [Thompson] de bulunduğu için bazen farklı görünüyordu. Ama zihniyetim tamamen aynıydı. Bu yüzden, sezona aynı şekilde yaklaşıyorum, bu da her zaman her şeyimi vereceğim anlamına geliyor."

"HEDEF HALEN ŞAMPİYONLUK, HER ZAMAN ÖYLEYDİ"

Sağlıklı olsun ya da olmasın, Curry, arzusunun değişmediğini açıkladı:

"Hedef halen bir şampiyonluk. Her zaman öyleydi. Her şeyi tecrübe ettik ve o noktaya yine çıkmak için zorlamaya devam edeceğiz. Hedef bu. Kuzey Yıldızımız bu. Hikayemiz biraz değişmiş olabilir, ancak yine de aynı hedefi takip ediyoruz."

