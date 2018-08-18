Curry, LeBron'la arasında yaşananları anlattı

Cleveland Cavaliers'ı 4-0 ile süpürdükleri NBA Finalleri'nden sonra yeni sezona hazırlanan Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, sezon sonunda Los Angeles Lakers ile kontrat imzalayan LeBron James ile finallerde yaşanan ve merak edilen sürtüşmeye açıklık getirdi.

Üst üste dört sezondur NBA Finalleri'nde karşılaşan iki ekibin geçtiğimiz sezonki şampiyonluk mücadelesinde ilk maçta James ile Curry arasında gerilim yaşanmıştı. Geçtiğimiz gün bir radyo programına katılan Curry, gelen soru üzerine bu anları açıkladı.

SENİN DERDİN BU MU

"Asla daha öteye giden bir durum olmayacaktı ama enteresan bir andı. Bitime bir dakikadan daha az bir süre kala turnikeye giderken onun bana geldiğini görmemiştim. Onu fark edince biraz açıktan turnikeye çıkmaya çalıştım fakat beni blokladı. Bloktan sonra bana dik dik baktı ve bir şeyler söyledi. Ben de dedim ki 'Gerçekten bunu mu yapıyoruz şu anda? Maçı kazanmak üzereyiz ve senin derdin bana sert bir blok koyup dik dik bakmak, konuşmak mı?" şeklinde o anları anlatan Curry, daha sonra Draymond Green ile Tristan Thompson arasında fiziksel sürtüşmenin yaşandığını söyledi.