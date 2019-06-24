Curry: Yeniden şampiyon olmak için çalışacağız

Golden State Warriors'ın yıldızlarından Stephen Curry, gelecek sezon adına umutlu.

5 YIL FİNAL OYNAMAK İNANILMAZ

Tokyo'da bir basketbol okulunu ziyaret eden Curry, NBA şampiyonluğu kaybetmelerine karşın gelecek yıl yeniden mutlu sona ulaşmak için çabalayacaklarını ifade ederek şöyle konuştu: "İnanılmaz bir sezondu. Üst üste 5. kez final oynadık, sanırım bu 1960'tan bu yana ilk kez gerçekleşti. Şampiyon olamamak çok kötü bir his. Fakat birçok insanın söylediğinin aksine gelecek sezon yeniden şampiyon olmak için mücadele edeceğiz."

2020'de Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara da değinen Birleşik Amerikalı yıldız, altın madalya kazanmak istediklerini belirterek, "Daha önce hiç olimpiyatlarda oynamadım. İki kez Dünya Kupası'nda ülkemi temsil etme şansı bulmuştum. Fakat olimpiyatlara katılmak eşsiz bir deneyim olacak. Tabi ki Tokyo'dan altın madalyayla dönmek de çok güzel olur." şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinlikte Stephen Curry, genç oyuncularla sohbet edip basketbol oynadı.