Curry'den 39 sayılık gösteri

Warriors'ta Stephen Curry maçı 39 sayı 11 ribaunt ve 7 asistle tamamladı. NBA'e 6 maçla devam edildi.

Son şampiyon Warriors'ın Barclays Center'da Nets'i 118-111 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği performansla öne çıkan Stephen Curry, 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmayla oynadı. Kevin Durant'in forma giymediği maçta sezonun 13. galibiyetini elde eden Warriors'ta Klay Thompson 23, Andre Iguodala ve Omri Casspi 12'şer sayı attı.

Nets'te Allen Crabbe'in 25, Spencer Dinwiddie'nin 21 sayısı sezonun 10. mağlubiyetini engelleyemedi.

BALL'UN "TRIPLE-DOUBLE"I GALİBİYETİ GETİRDİ

Los Angeles Lakers, Staples Center'da ağırladığı Denver Nuggets'ı 127-109 mağlup ederek iki maç sonra galip geldi. Lakers'ın 7. galibiyetine ulaştığı maçta 11 sayı, 16 ribaunt, 11 asistle bu sezonki ikinci "triple-double"ını yapan çaylak oyuncu Lonzo Ball, takımının performansında etken rol oynadı.

Ev sahibi ekipte Julius Randle 24, Brook Lopez 21, Jordan Clarkson 18 sayı kaydetti. Bu sezon 7. mağlubiyetini yaşayan Nuggets'ta Gary Harris 20, Wilson Chandler 17, Will Barton 12 sayı buldu