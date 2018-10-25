Curry'den 51 sayılık şov

Washington Wizards karşısında salondan 144-122 galip ayrılan Golden State Warriors'ta, şov yapan isim Stephen Curry oldu.

Curry, 32 dakika oynadığı maçı 51 sayıyla tamamladı ve James Harden, Carmelo Anthony ve takım arkadaşı Klay Thompson'ın ardından NBA'de son 10 yılda ilk 3 çeyrekte 50 ve üzeri rakama ulaşan 4. oyuncu oldu. İlk çeyrekte 23, 2. çeyrekte 8 ve son 3. çeyrekte 20 sayı atan Curry, 4. periyotta süre almadı.

CURRY'NİN PERFORMANSI GALİBİYETİ GETİRDİ

Kariyer rekorunu kırmasına 3 sayı olmasına karşın son çeyrekte oynamayan Curry ayrıca, dün 50 sayı atan Detroit'li Blake Griffin'i geçerek bu sezonun en yüksek sayı istatistiğini yakaladı. Bir maçtaki üç sayı rekoru 13 üçlük olan Curry, Washington karşısında 16'da 11 üçlük isabetiyle tamamladı. Curry, kariyerinde bu başarıyla 6. kez ulaştı.

Curry'nin ardından galibiyete en çok katkı yapan isimler 30 sayı atan sekiz ribaunt alan ve 7 asist yapan Kevin Durant ile 19 sayıyla oynayan Thompson oldu. Golden State Warriors, bu galibiyetle evindeki 3. maçını da kazandı.

Washington'da ise Bradley Beal 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Konuk ekipte, Kelly Oubre Jr. (17), Markieff Morris (14), John Wall (13), Otto Porter Jr. (12) ve Jeff Green (10) sayı kaydederden çift haneli rakamlara ulaşan diğer isimler oldular.