Curry'den üç çeyrekte 45 sayı

Yıldız basketbolcu, takımı Golden State Warriors'ın Los Angeles deplasmanından rahat bir şekilde galip ayrılmasında başrolü oynadı.

CURRY 3 ÇEYREKTE 45 SAYI ATTI

Art arda 4. karşılaşmasını kazanan Warriors'ın All-Star oyuncusu Stephen Curry, son periyotta oynamamasına rağmen maçı 45 sayı, 6 ribaunt ve 3 top çalmayla tamamladı. Konuk ekipte JaVale McGee ve Nick Young 11'er sayı, Draymond Green ise 9 sayı 12 ribaunt 7 asistle oynadı.

Clippers cephesinde Lou Williams'ın 23 sayı ve DeAndre Jordan'ın 15 sayı 11 ribauntluk performansları yeterli olmazken, ilk çeyreğin bitimine 2,5 dakika kala başına darbe alan Blake Griffin, kısa bir süre oynadıktan sonra bir daha oyuna dönemedi.