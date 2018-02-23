Curry'den üç sayı yağmuruyla gelen 44 sayı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Los Angeles Clippers'ı 134-127 yendi.

Sezonun 45'inci galibiyetine ulaşan Warriors'ta 11'de 8 üç sayı isabeti bulan Curry 44 sayı, 10 asist, 6 ribaunt ve 2 top çalmalık performansıyla galibiyette başrolü oynadı.

Kevin Durant 24 sayı ve 8 asist, Klay Thompson 19 sayı ile galibiyete destek verdi. Bu sezon 27'nci kez kaybeden Clippers'ta Tobias Harris 22 sayıyla takımın en skoreri olurken, Lou Williams 21 sayı ve 12 asist, DeAndre Jordan ise 16 sayı ve 14 ribauntla double-double yaptı. NBA'e 11 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 111-96

Orlando Magic-New York Knicks: 113-120

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 115-116

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 103-110

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 107-110

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 134-127