Curry'nin 36 sayısı galibiyeti getirdi

İki Benfica maçında da hakem hatalarının kurbanı olan temsilcimiz Galatasaray, VAR olsaydı Portekiz ekibini eleyebilirdi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diagne, henüz beklentileri karşılayamadı. Benfica maçında da etkisiz bir görüntü çizen 27 yaşındaki forvet taraftara saç baş yoldurttu.

UEFA Avrupa Ligi'nden elendikleri için çok üzgün olduklarını dile getiren Sadık Çiftpınar, derbiyi kazanarak taraftarları mutlu edeceklerini söyledi.

Son yıllarda büyük bir çöküş yaşayan Alper Potuk, Zenit maçında da beklentileri karşılayamadı.

Attığı harika golle skoru 2-1'e getiren Mehmet Topal, Zenit'in attığı 3. golde büyük bir hata yaparak F.Bahçe'nin Avrupa'dan elenmesine neden oldu.

Türk takımlarının Avrupa macerası bu sezon sona ererken, turnuvalara katılan 5 takım toplamda 70 milyon euroyu kasasına koyacak.

Adrien Rabiot, geçtiğimiz yaz Barcelona'ya transfer olmasını engelleyen menajeri ve aynı zamanda annesi olan Veronique Rabiot'u kovdu.

1 İspanyol basınına konuşan Kameni Türk futbolunu kötüledi Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Kameni, Marca gazetesine konuştu. Tecrübeli eldiven, "Türk futbolu çok tuhaf. Statta çok fazla sigara içildiğinden bu durum beni etkiledi " dedi.

2 Fatih Terim UEFA'yı suçladı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde Benfica ile rövanç maçında golsüz berabere kaldıkları maçta hakem kararlarını eleştirdi.

3 Diagne yine döküldü Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diagne, henüz beklentileri karşılayamadı. Benfica maçında da etkisiz bir görüntü çizen 27 yaşındaki forvet taraftara saç baş yoldurttu.

4 VAR'ı getirmeyen UEFA Galatasaray'ı yaktı İki Benfica maçında da hakem hatalarının kurbanı olan temsilcimiz Galatasaray, VAR olsaydı Portekiz ekibini eleyebilirdi.

5 Mehmet Topal önce umutlandırdı sonra üzdü Attığı harika golle skoru 2-1'e getiren Mehmet Topal, Zenit'in attığı 3. golde büyük bir hata yaparak F.Bahçe'nin Avrupa'dan elenmesine neden oldu.

6 Alper Potuk taraftarı çıldırttı Son yıllarda büyük bir çöküş yaşayan Alper Potuk, Zenit maçında da beklentileri karşılayamadı.

7 Sadık: Beşiktaş'ı yenerek taraftarın gönlünü alacağız UEFA Avrupa Ligi'nden elendikleri için çok üzgün olduklarını dile getiren Sadık Çiftpınar, derbiyi kazanarak taraftarları mutlu edeceklerini söyledi.

8 UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para Türk takımlarının Avrupa macerası bu sezon sona ererken, turnuvalara katılan 5 takım toplamda 70 milyon euroyu kasasına koyacak.

9 Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçlarının ardından tur atlayan takımlar belli oldu.