Curry'nin 36 sayısı galibiyeti getirdi

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 36 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği mücadelede Sacramento Kings'i 125-123 yenerek, bu sezon 42. galibiyetini aldı.
Kevin Durant'ın 28 sayı ürettiği Warriors'ta DeMarcus Cousins 17 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle salondan ayrıldı. Kings'te ise Marvin Bagley 28 sayı, 13 ribauntla "double double" yaparken, Buddy Hield 19, De'Aaron Fox 18 sayıyla oynadı.
DİĞER SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 111-98
Philadelphia 76ers-Miami Heat: 106-102
Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 99-113
Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 98-97
Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 111-106