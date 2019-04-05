Curry'nin düşüş sebebi gözlerindeki bozukluk

İki kez sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Stephen Curry'nin kariyeri boyunca attığı 2 bin 469 üçlüğü gözlerinde çocukluktan görme bozukluğuna rağmen attığı anlaşıldı.
Golden State Warriors'un oyun kurucusu Curry, Şubat ayında oynadığı maçlarda 135 şuttan sadece 51 isabet oranını yakalayabildi. Gözünde doğuştan 'Keratokonus' hastalığı (Kornea incelmesi) bulunan Curry'nin bu maçlarda görüş kaybı yaşadığı ortaya çıktı.
All-star arasından sonra yüzde 36 isabet oranlarına gerileyen Curry, lens takmaya başlayarak tekrar yüzde 50'lere yaklaşmayı başardı. Curry, "Sanki bütün dünya gözümün önünde belirdi" dediği belirtiliyor.