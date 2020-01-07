Cutrone, İtalya'ya geri dönüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Patrick Cutrone'nin yeni adresi belli oluyor.

İtalyan basınında çıkan habere göre, daha önce Milan forması giymiş olan ve yaz transfer döneminde 18 milyon euro karşılığında Wolverhampton'a transfer olan İtalyan forvet Fiorentina ile büyük ölçüde anlaştı.

DİKİŞ TUTMADI

Bu sezon Premier Lig'de dikiş tutturamayan 22 yaşındaki forvet çıktığı 24 maçta sadece 3 gol 4 asist yapabildi. Cutrone, Milan'da forma giydiği 90 maçta 27 gol 7 asist yapmıştı.