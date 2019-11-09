Cyle Larin attı, 3 puanı Anderlecht aldı

Belçika Ligi'nde 15. haftada maçında Zulte Waregem ile Anderlecht karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 4. dakikasında Nacer Chadli ile öne geçen Anderlecht, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

LARİN DURMUYOR, ATMAYA DEVAM EDİYOR

Dakikalar 76'yı gösterdiğinde sahneye Cyle Larin çıktı ve Zulte Waregem skoru eşitledi.

Anderlecht, 81. dakikada Kemar Roofe ile bir gol daha buldu ve Zulte Waregem'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Anderlecht puanını 20'ye yükseltti.

Zulte Waregem ise 22 puanda kaldı. Cyle Larin, Zulte Waregem formasıyla 16 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı.