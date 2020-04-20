Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor

2018 yılında Beşiktaş'a 1.85 milyon euro karşılığında transfer edilen Kanadalı golcü Cyle Larin, Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralanmıştı.

Belçika ekibinin teknik direktörü Dury, 25 yaşındaki oyuncunun satın alınma opsiyonunun kullanılmayacağını ve Beşiktaş'a geri döneceğini belirtti.

''LARİN TAKIMDAN AYRILACAK''

Francky Dury, yaptığı açıklamada, "Başlangıçta Larin ile çokça gol bulduk. Bir süre sonra diğer golcü Berahino, kanatta oynamak zorunda kaldı. Jelle Vossen'i kazanmalıydık, çünkü Larin takımdan ayrılacak ve sözleşmeli olduğu takıma dönecek. Bunun sonrasında takımda bir denge kaybı yaşadık." dedi.

Cyle Larin, bu sezon Zulte Waregem forması ile 33 resmi maça çıktı. Kanadalı golcü bu maçlarda takımına 9 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.