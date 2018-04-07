Cyle Larin: Çalışmaya devam edeceğim

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 5-1 mağlup ettiği mücadelede ilk kez oynayan ve ağları sarsan Cyle Larin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

HER ANLAMDA HEYECAN VERİCİYDİ

Maç sonunda üçlü çektiren Larin, "Çok heyecan vericiydi, sahaya çıkmak, golümü atmak, her anlamda heyecan vericiydi. Onların önünde oynamak heyecan verici, umarım daha fazla böyle güzel anlar yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

ADIM ADIM GİDECEĞİZ

Süre bulduğu için mutlu olduğunu belirten Kanadalı oyuncu, "Çalışmaya devam edeceğim, şans bulmak için elimden geleni yapacağım. 6 maçımız daha var, adım adım devam edeceğiz." dedi.