Cyle Larin göz doldurdu

Kanadalı Cyle Larin'in B36 Torshavn maçındaki performansı siyah-beyazlı ekipte büyük sevinç yarattı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen genç futbolcunun, bir önceki transfer döneminde de gündeme geldiği fakat yaşının çok genç olması nedeniyle o günlerde tercih edilmediği ortaya çıktı.

"BİRİNCİ FORVETİM LARİN"

Devre arası transfer döneminde alınan fakat hazır olmadığı gerekçesiyle fazla forma şansı bulamayan genç futbolcu için, Şenol Güneş'in "Şu an için benim birinci forvetim odur" dediği bildirildi. Siyah-beyazlı takımın teknik adamı aynı zamanda, "Eğer geçen yaz kamp döneminde gelmiş olsaydı, bugün Larin çok daha iyi bir seviyede olurdu. Keşke daha önce alsaydık" ifadelerini kullandığı da öğrenildi.

Altyapıdan Sorumlu Yönetici Metin Albayrak'ın, ekibiyle birlikte keşfettiği yeteneklerden biri olan Larin için bazı yöneticiler, "Eğer geçtiğimiz devre arasında transfer etmeseydik, biz Larin'i bir daha alamazdık. Zaten yetenekli oyuncuları tüm Dünya takip edebiliyor. Önemli olan bir oyuncuyu zamanında alabilmek" yorumunda bulundukları bildirildi.