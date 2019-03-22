Cyle Larin: Kendime güveniyorum

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen fakat beklenen performansı sergileyemeyen Cyle Larin, ABD basınına konuştu.

MLS Soccer'a açıklamalarda bulunan Larin, şu anda forma giyememesine rağmen Beşiktaş'ın birinci golcüsü olabileceğine inandığını ve çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"KENDİME İNANIYORUM"

Larin'in sözleri şu şekilde:

"Beşiktaş'ta şu anda forma şans bulamıyorum ama takımın birinci golcüsü olabilirim. Kendime inanıyorum. Bu sadece ritmimi tekrar yakalamamla alakalı. Tekrar ritmimi bulur ve golleri atmaya devam edersem takımın birinci golcüsü olabilirim. Beşiktaş gibi büyük takımlarda sizin de performansınızın üst düzey olması lazım. Şu anda motiveyim. Sıkı çalışmaya devam ediyorum. Devam edeceğim."





"DAHA DA ALMAYACAĞIM"

"Beşiktaş çok iyi bir takım. Dünyanın en çok tanınan takımlarından biri. Burada Dünya Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamış futbolcularla antrenman yapmak benim gelişimim için çok iyi oldu. Daha da iyi olacağım."





Cyle Larin bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 220 dakika süre aldı ve 1 gol attı. Avrupa Ligi'nde 10 maçta forma giyen Larin, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.