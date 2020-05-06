D-Smart Süper Lig maçlarını almak istiyor

Koronavirüs nedeniyle sarsılan futbol ekonomisine bir kötü haber de yayıncı kuruluş beIN Sports'tan gelebilir.

ÇELİKLER: IPTV İZLENME ORANLARINI DÜŞÜRDÜ

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, IPTV (kaçak yayın) yayınları nedeniyle maç izlenme oranının düşmesi ve decoder satışlarının artmaması nedeniyle beIN Sports'un Türkiye'den çekilmeyi düşündüğünü yazmıştı.

RIDVAN DİLMEN: BEIN ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Çelikler'in ardından Rıdvan Dilmen'in de "Aldığım duyumlara göre; beIN Sports çekilmeyi düşünüyor." demesi, bu iddiaları iyice güçlendirdi.

D-SMART İHALEYE GİRMEYE HAZIR

Yaşanan bu gelişme üzerine harekete geçen D-Smart'ın, olası bir naklen yayın ihalesine gidilmesi durumunda aday olacağı belirtildi.

Yetkililerin teknik altyapıda herhangi bir sorun olmadığını ve maçları yayınlamaya hazır olduklarını belirttiği öğrenildi.

Öte yandan, Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu dijital yayın platformuyla ilgili çıkan bu haberin, Demirören Holding bünyesinde bulunan Milliyet gazetesinde yayınlanması dikkatlerden kaçmadı.