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Daçka 5'te 5 yaptı

Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası A Grubu beşinci maçında Andorra'nın MoraBanc Andorra ekibini 85-77 yendi.

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Bu sonucun ardından yeşil-siyahlılar gruptaki 5. maçından da galip ayrılırken, konuk ekip 4. mağlubiyetini yaşadı.

DARÜŞŞAFAKA BAŞTAN SONA ÜSTÜN OYNADI

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 4. dakikası 5-5 eşitlikle geçildi. Sant Ross ve Bell'in sayılarıyla üstünlüğü eline alan Darüşşafaka, 7. dakikaya 15-10 önde girdi. Kalan bölümde savunma sertliğini arttıran yeşil-siyahlılar, son dakika içerisinde Bell'in bulduğu isabetle farkı çift hanelere (24-14) çıkardı ve çeyreği 26-17 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna MoraBanc Andorra, Shurna'nın sayılarıyla başladı. Eric'in boyalı alandaki etkili performansıyla rakibini durduran Darüşşafaka, Bell'in 16. dakikada kaydettiği basketle farkı 15 sayıya yükseltti: 40-25. Üstün oyununu sürdüren yeşil-siyahlılar, soyunma odasına 48-37 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Wilbekin ve Bell'in basketleriyle giren Darüşşafaka, boyalı alanda Eric'in ürettiği sayılarla 24. dakikada farkı 17 sayıya taşıdı: 56-39. Savunmada gösterdiği etkili performansla periyodun ilk 5 dakikasında rakibine sadece 2 sayı şansı tanıyan ev sahibi ekip, son çeyreğe 66-52 üstün girdi. Karşılaşmanın son periyodunda rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Darüşşafaka, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 85-77 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Darüşşafaka adına 24 sayı kaydeden Wilbekin olurken, Bell 22 sayıyla galibiyete katkı sağladı. MoraBanc Andorra da ise Karnowski 17 sayıyla oynadı

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