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Daçka deplasmanda kazandı

Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 8. hafta maçında Rusya'nın UNICS Kazan ekibini deplasmanda 79-75 yendi.

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Daçka deplasmanda kazandı

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen iki ekibin, Kazan Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği maçın ilk çeyreğini 26-16 önde tamamlayan UNICS Kazan, soyunma odasına da 38-32 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Darüşşafaka, üçüncü çeyreğini 57-56 önde bitirdiği müsabakadan 79-75 galip ayrıldı. Darüşşafaka'da Scottie Wilbekin 19, Stanton Kidd 11, Will Cummings, Jajuan Johnson ve James Bell de onar sayıyla galibiyete katkı sağladı. Yeşil-siyahlı takım bu sonuçla grupta 7. kez galip gelirken, Rus ekibi ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

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