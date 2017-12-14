Daçka deplasmanda kazandı

Şenol Güneş: Bizim için de iyi bir antrenman maçı oldu

1 Ndiaye'ye Fransa'dan talip var Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euroya transfer ettiği Ndiaye için Fransa'dan teklif geldi.

2 Deloitte Para Ligi açıklandı Uluslararası vergi ve danışmanlık şirketi olan Deloitte, her yıl açıkladığı para ligi olan "Deloitte Money League"in yeni raporunu sundu.

3 Dursun Özbek: Okan Buruk G.Saray'a böyle hoca olamaz Dursun Özbek, Tudor'a vasıfsız diyen Okan Buruk'u eleştirerek, "Galatasaray'a hoca olmak istiyorsa yolu bu değil." dedi.

4 Cenk satılırsa Demba Ba alınacak Devre arasında Vida'yla sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş'ın gündeminde Demba Ba ve bir sağ bek transferi var.

5 Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol Bucaspor'un Sivassapor'u kupada 1-0 yenerek tur atladığı maçta Abdullah Balıkuv'un attığı gol akıllara Roberto Carlos'u getirdi.

6 Fenerbahçe kazandı, Aykut Kocaman mutlu Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u rahat bir şekilde geçmesinden sonra konuşan Kocaman, kazanmaya alıştıklarını söyledi.

7 Mario Gomez'den Almanlara: Beşiktaş vazgeçmez Beşiktaş ve Bayern Münih'in eski golcüsü Mario Gomez, eşleşme hakkında konuştu. Golcü futbolcu, "Onlar için imkansız diye bir şey yok" dedi.

8 City İngiltere'de iki rekor daha kırdı Swansea City'ye konuk olan Manchester City, 4-0 kazandığı maçın ardından en iyi sezon başlangıcı ve galibiyet serisi rekorlarını kırdı.

9 Fenerbahçe Adana'da da farklı kazandı Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, son 16'ya kalan takım oldu.