Darüşşafaka tarih yazdı ve Türk sporu için gurur gecelerinden biri daha yaşandı.

DAÇKA KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Darüşşafaka, Eurocup final serisi ikinci maçında Lokomotiv Kuban'ı İstanbul'da 67-59 mağlup ederek şampiyon oldu.

Daçka, EuroCup şampiyonu oldu - İZLE

Rusya'da oynanan serinin ilk maçında rakibini uzatma sonucu 81-78 yenerek 1-0 öne geçen yeşil-siyahlılar, Volkswagen Arena'daki karşılaşmayı 67-59 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

G.SARAY'DAN SONRA KAZANAN İKİNCİ TÜRK TAKIMI OLDU

İlk çeyreği 21-17, devreyi de 39-33 önde kapatan temsilcimiz, son periyoda 10 sayı farkla 55-45 önde girdi.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazanan Darüşşafaka, 2015-2016 sezonunda zafere ulaşan Galatasaray'ın ardından Eurocup'ı Türkiye'ye getiren ikinci takım oldu. Darüşşafaka ayrıca gelecek sezon THY Euroleague'e katılım hakkını da elde etti.