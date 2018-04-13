Ensonhaber.com'a dön

Daçka EuroCup şampiyonu oldu

Rusya'daki 81-78'lik galibiyetin ardından Lokomotiv Kuban'ı Volkswagen Arena'da da 67-59 mağlup eden Darüşşafaka, EuroCup'ta şampiyon oldu

Daçka EuroCup şampiyonu oldu
Yorum Yap

Darüşşafaka tarih yazdı ve Türk sporu için gurur gecelerinden biri daha yaşandı.

DAÇKA KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Darüşşafaka, Eurocup final serisi ikinci maçında Lokomotiv Kuban'ı İstanbul'da 67-59 mağlup ederek şampiyon oldu.

Daçka, EuroCup şampiyonu oldu - İZLE

Rusya'da oynanan serinin ilk maçında rakibini uzatma sonucu 81-78 yenerek 1-0 öne geçen yeşil-siyahlılar, Volkswagen Arena'daki karşılaşmayı 67-59 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

G.SARAY'DAN SONRA KAZANAN İKİNCİ TÜRK TAKIMI OLDU

İlk çeyreği 21-17, devreyi de 39-33 önde kapatan temsilcimiz, son periyoda 10 sayı farkla 55-45 önde girdi.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazanan Darüşşafaka, 2015-2016 sezonunda zafere ulaşan Galatasaray'ın ardından Eurocup'ı Türkiye'ye getiren ikinci takım oldu. Darüşşafaka ayrıca gelecek sezon THY Euroleague'e katılım hakkını da elde etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM