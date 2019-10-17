Daçka son saniyelerde mağlup oldu

1 Merih, idmanlarda Ronaldo ile çalışıyor Gösterdiği gelişim ve ortaya koyduğu performansla dikkat çeken milli futbolcu Merih Demiral'ın antrenmanlarda Ronaldo ile birebir çalıştığı ifade edildi.

2 Nakavt olduğu maçın ardından hayatını kaybetti 10. raundun sonunda Charles Conwell'a yenilen Patrick Day, hastaneye kaldırılmıştı. 4 gündür komada olan boksör yaşam savaşını kaybetti.

3 Mesut Özil: Sözleşmem bitene kadar Arsenal'deyim Mesut Özil, hakkında çıkan transfer dedikodularına yaptığı açıklamayla son noktayı koydu. Tecrübeli oyuncu, "En az 2021'e kadar Arsenal'deyim" dedi.

4 Genoa'da Sinan Gümüş krizi Galatasaray'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra Genoa'ya imza atan Sinan Gümüş, henüz süre alamadı.

5 Galatasaray'ın konuğu Sivasspor Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Falcao, Luyindama, Lemina ve Mariano forma giyemeyecek.

6 Avusturya'da gündem Veli: Vatandaşlıktan çıkarın Veli Kavlak'ın Barış Pınarı Harekatı'na destek vermesi, Avusturyalıları rahatsız etti.

7 Stef Galinski orta sahadan kafa golü attı Stefan Galinski, İngiltere alt liglerinde oynanan Fc United- Basford United maçında orta sahadan attığı kafa golüyle izleyenleri şaşırttı.

8 Maxi Lopez: Icardi'yi affettim Maxi Lopez, Wanda'nın kendisini eski takım arkadaşı Icardi'yle aldatması hakkında konuştu. Lopez, "Icardi ile artık hiçbir sorunum yok" dedi.

9 Almanya’da Türk takımlarına karşı asker selamı denetimi A Milli Futbol Takımımızın Fransa maçındaki gol sevinci Almanya'daki bölgesel futbol federasyonlarını da rahatsız etti.