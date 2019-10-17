Daçka son saniyelerde mağlup oldu

Basketbolda ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. haftasında C Grubu'nda Darüşşafaka (Daçka), deplasmanda İspanya temsilcisi Joventut Badalona'ya 85-82 yenildi.
Palau Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Darüşşafaka, ilk çeyreğini 22-19 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 38-36 önde girdi.
ORGANİZE HÜCUMLAR BADALONA'YA GALİBİYETİ GETİRDİ
İki takımın birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı üçüncü periyot 61-60 Darüşşafaka üstünlüğüyle geçerken, son periyotta daha organize hücumlar yapan Joventut Badalona, mücadeleden 85-82 galip ayrıldı.
İspanya temsilcisinde Xabi Lopez Arostegui 17 sayıyla maçın en skoreri olurken, Darüşşafaka da ise Johnathan Hamilton 16 sayı üretti. C Grubu'nda ilk yenilgisini alan Darüşşafaka, averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. Joventut Badalona ise ikinci galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi.