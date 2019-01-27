Daily Mail'den Fenerbahçe analizi

Fenerbahçe’nin tarihindeki en kötü dönemlerinden birini yaşaması dış basında da geniş yer bulmaya devam ediyor. Alman basınından sonra İngiltere’de de sarı-lacivertlilerin son durumu dikkat çekmeye başladı.

Ünlü Daily Mail gazetesi, Joe Bernstein imzasıyla bir yazı yayınlayarak, Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durumu detaylarıyla analiz etti.

FENERBAHÇE'NİN DÜŞÜŞÜ

‘Fenerbahçe’nin düşüşü’ başlıklı yazıda; küme düşme hattında olunması, 548 milyon doları bulan borç ve şike davası nedeniyle alınan menler sonrası borç ile kadrodaki geriye gidiş tek tek anlatıldı.

Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olmasına karşın kriz içinde bulunulduğu kaydedildi. 18 takımlı ligde 15. sırada olduğu belirtilen sarı-lacivertlilerin, bir alt lig takımı Ümraniyespor’a da kupada elendiği hatırlatıldı.

Takımda yaşları ilerleyen ancak ünlü olan Soldado, Skrtel, Ayew, Slimani ve Moses gibi eski Premier Lig oyuncularının olduğu kaydedilirken, Liverpool, Arsenal ve Tottenham’da çalışmış sportif direktör Damien Comolli de anlatıldı.

Tüm bunlara rağmen futbolda paranın çok önemli bir detay olduğu bildirilip, bizzat başkan Ali Koç tarafından 548 milyon dolarlık borcun olduğu dile getirildi. 2013’te Avrupa’da gelen 2 yıllık men cezası sonrası takımın borcunun arttığı, başarının azaldığı ifade edildi.

M.UNİTED BİLE DÜŞTÜ

Küme düşme konusunda kimsenin Fenerbahçe’nin düşeceğini ummadığı söylense de Manchester United örneği dikkatlerden kaçmadı. Manchester United’ın 1974 yılındaki krizi anımsatılıp, “Hiç kimse küme düşmelerini beklemiyor. Hatta düşünülmez buluyor. Ancak aynı durumu Manchester United yaşamıştı” denildi.