Daily Mirror: Fellaini Beşiktaş'ta

Ada basınından Beşiktaş için bomba bir transfer iddiası geldi...

The Daily Mirror gazetesinde yer alan haberde, siyah-beyazlı takımın Manchester United'de forma giyen Marouane Fellaini'yi devre arasında kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı ileri sürüldü...

8 MİLYON STERLİN

Beşiktaş'ın bu transfer için Manchester United'a 8 milyon sterlin (yaklaşık 10 milyon euro) ödeyeceği de kaydedildi. 29 yaşındaki Fellaini'nin 'Kırmızı Şeytanlar' ile sözleşmesi gelecek yılın haziran ayında sona erecekti.

KARDEŞİ VE MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Manchester United'in hocası Mourinho'nun Shakhtar Donetsk'ten Fred'i kadrosuna katmayı hedeflediği için Fellaini'nin takımdan ayrılmasına izin verdiği ifade edildi.

Belçikalı yıldızın kardeşi Mansour ve menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.

4 GOL 1 ASİST

Bu sezon Manchester United'de toplamda 9 maçta giyen Fellaini, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Futbola Belçika'da başlayan yıldız, Standard Liege'de parladı.

2008'de 22 milyon euro'ya Everton'a, oradan da 2013'te 32 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'e transfer olan Fellaini, Belçika Milli Takımı'nın da bankosu.



Fellaini kimdir?

D. TARiHi: 22 KASIM 1987

D. YERi: BELÇiKA BOY: 1.94

KiLO: 85

POZiSYON: ORTA SAHA

KULÜBÜ: M. UNiTED

FORMA NUMARASI: 27

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