Dakar Rallisi başlıyor

Dünyanın en zor yarışlarından biri başlıyor...

Red Bull açıklamasına göre, 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan’dan başlayacak "dünyanın en zor yarışının" başlangıç noktası, Kızıl Deniz’in kıyısındaki Cidde olacak.

12 etaptan oluşan 12 günlük Dakar Rallisi, 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek. Dakar’ın tüm heyecanı, 4 Ocak’taki ön yayınla birlikte her gün Red Bull TV’den Türkçe altyazılı yayınlanacak.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, bu sene 42. kez düzenleniyor.

TOPLAM MESAFE 7 BİN 500 KİLOMETRE

Sporcular, Dakar Rallisi’nde yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol katedecek.

Rallide her yıl olduğu gibi motosiklet, otomobil, kamyon ve ATV araçları olmak üzere 4 farklı klasmanda yarışlar düzenlenecek. 10 yıl aranın ardından ilk kez Suudi Arabistan’dan başlayacak Dakar Rallisi’nin startı Cidde’den verilecek. Dakar Rallisi’nde bitiş noktası da Qiddiya olacak. Yüzde 75’inin kumda geçeceği Dakar Rallisi’nde pilotların, finişi görebilmek için ayrıca sarp ve dik kayalıkları da aşması gerekecek.

Geçen yıl otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah, motosiklette bir diğer Red Bull Toby Price, kamyonda ise Kamaz Master pilotu Rus Eduard Nikolaev zirvede yer alırken, ATV’de birinci Nicolas Cavigliasso olmuştu