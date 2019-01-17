Dakar Rallisi'nde kazanan Toby Price

2019 Dakar Rallisi'ni otomobil kategorisinde Katarlı Nasser El-Attiyah, motosiklet sınıfında Avustralyalı Toby Price kazandı.

Peru'da düzenlenen 10 etaplık 41. Dakar Rallisi'nin son etabı, Pisco kentiyle başkent Lima arasındaki 112 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında son etabı, 1 saat 20 dakika 1 saniyelik derecesiyle X-Raid MINI JCW takımından İspanyol Carlos Sainz kazandı.

Etabı Sainz'ın 9 dakika 1 saniye gerisinde 12. sırada bitiren Toyota Gazoo takımından 2011 ve 2015'in şampiyonu Nasser El-Attiyah, otomobil kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Toplamda 34 saat 38 dakika 14 saniyelik süresiyle genel klasmanın zirvesinde yer alan Katarlı pilot El-Attiyah, Dakar Rallisi'nde üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Dakar Rallisi'ni X-Raid takımından İspanyol Nani Roma ikinci, PH-Sport ekibinden Fransız Sebastien Loeb ise üçüncü sırada bitirdi.

GENEL KLASMANDA ŞAMPİYON PRİCE

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Avustralyalı Toby Price, 1 saat 14 dakika 1 saniyelik zamanıyla son etabı birinci tamamlayarak şampiyon oldu.

Price, 33 saat 57 dakika 16 saniyelik toplam süresiyle genel klasmanda zirvenin sahibi oldu ve 2016'nın ardından Dakar Rallisi'nde ikinci kez mutlu sona ulaştı. Bu kategoride aynı takımdan Avusturyalı Matthias Walkner ikinci, Büyük Britanyalı Sam Sunderland ise üçüncü oldu.