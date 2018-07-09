Daley Blind Ajax'a dönüyor

Manchester United'da geçtiğimiz sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan ve menajer Jose Mourinho tarafından forma şansı bulmakta zorlanan Daley Blind, eski takımı Ajax ile görüşüyor.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, Sky Sports'a verdiği röportajda eski futbolcularını yeniden kadrolarına katmak için girişimde bulunduklarını doğrulayarak, "Daley hem Premier League hem de milli takım tecrübesine sahip bir oyuncu. Sağlam bir kişiliğe sahip. Transfer etmemiz durumunda Dusan Tadic gibi takıma büyük katkısı olacaktır. Bunun için limizden gelen her şeyi yapıyoruz ancak transferin gerçekleşmesi karşı tarafa da bağlı." diyerek Manchester United ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

2014 yılında 17.5 milyon euro bedelle Ajax'tan Manchester United'a katılan 28 yaşındaki Daley Blind, geçtiğimiz sezon sadece 7 Premier League maçında forma giyebildi. Zaman zaman orta sahada da görev alabilen Hollandalı sol bek, şimdiye kadar 54 milli maçta ülkesini temsil etti