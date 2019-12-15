Dallas'ta Luka Doncic şoku

Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

Ankaragücü maçında 90+1'de yediği golle yıkılan Galatasaray, bu sezon tam 5 kez aynı duyguyu yaşadı.

Galatasaray yine 90'da gol yedi

Çin'de çok sayıda destekçisi ve ticari çıkarları bulunan Arsenal Kulübü, Mesut Özil'in zulüm gören Uygur Türkleriyle ilgili yaptığı paylaşıma katılmadığını duyurdu.

Amanda Nunes, UFC'de Randamie'yi mağlup ederek 5. kez kemerini korudu ve Ronda Rousey'nin rekorunu kırdı.

1 Arsenal: Mesut'un kendi görüşü Çin'de çok sayıda destekçisi ve ticari çıkarları bulunan Arsenal Kulübü, Mesut Özil'in zulüm gören Uygur Türkleriyle ilgili yaptığı paylaşıma katılmadığını duyurdu.

2 Selçuk İnan: Sorumluluğu üstümüze alıyoruz Galatasaray'ın üç kaptanı Muslera, Selçuk ve Donk, 2-2 biten Ankaragücü maçı sonrası hep beraber canlı yayına çıkarak taraftarlardan özür diledi.

3 Amanda Nunes, Ronda'nın rekorunu kırdı Amanda Nunes, UFC'de Randamie'yi mağlup ederek 5. kez kemerini korudu ve Ronda Rousey'nin rekorunu kırdı.

4 Sivasspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

5 Fenerbahçe Dergisi kapatılıyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zarar eden birimleri kapatma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde kulüp dergisinin yayın hayatına son verecek.

6 Falcao: Çıkar beni hocam Aylar sonra ilk 11'de maça çıkan Radamel Falcao, mücadelenin 76. dakikasında oyundan çıkmak istedi.

7 Beşiktaş'ın stadında çatı skandalı Beşiktaş yönetimi, stadın çatısını yapan firmanın yurt dışından getirdiği 1. sınıf membranı kullanmadığı ortaya çıktı.

8 Bayburtspor'u yenen Sakaryaspor primi kaptı TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ya mücadele eden Sakaryaspor, Bayburtspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 27'ye yükseltti.

9 Tuzlaspor-Galatasaray maçının stadı değişti Tuzla Stadyumu'ndaki ışıklandırma yetersizliği nedeniyle, Tuzlaspor-Galatasaray maçı Esenyurt’ta bulunan Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.