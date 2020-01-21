Damian Lillard 61 sayıyla kariyer rekorunu kırdı

NBA'e 14 maçla devam edildi. Trail Blazers ile Warriors arasındaki mücadelede, büyük çekişme yaşandı.

Damian Lillard'ın bitime 14.9 saniye kala attığı 3 sayılık basketle müsabakayı uzatmaya taşıyan ev sahibi Trail Blazers, sahadan 129-124 galip ayrıldı.

LİGDEKİ 5. OYUNCU OLDU

Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Lillard; 61 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle karşılaşmaya damga vurdu. Kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan Lillard; ayrıca Michael Jordan, David Robinson, Tracy McGrady ve James Harden'dan sonra bir NBA maçında 60 sayı, 10 ribaunt, 5 asist barajlarını geçen 5. isim oldu.

Warriors'ta Alec Burks'ün 33 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, D'Angelo Russell'ın 27 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve Eric Paschall'ın 22 sayı, 13 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.