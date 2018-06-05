F.Bahçe Damien Comolli ile anlaştı

Fenerbahçe'de futbolun yeni patronu Damien Comolli oldu. beIN Sports'un haberine göre; Comolli bu akşam İstanbul'a gelecek.

DEV TAKIMLARDA ÇALIŞTI

3 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St. Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

1996 yılında Arsenal'de yedi yıl boyunca gözlemci olarak görev yapan Comolli, Toure, Eboue ve Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-2005 yılları arasında ise St. Etienne'de futbol direktörlüğü yapan Comolli'nin döneminde Fransız ekibi ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.

BİRÇOK YILDIZ TRANSFER ETTİ

2005 - 2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevini üstlenen Comolli, burada da Bale, Modric, Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Santos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, Suarez, Carroll, Charlie Adam, Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. Comolli, 2012'de kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi.