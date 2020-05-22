13,078 kez izlendi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde ilk kez çalıştı

5,484 kez izlendi

6,161 kez izlendi

26,420 kez izlendi

16,397 kez izlendi

Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

7,575 kez izlendi

14,168 kez izlendi

Mustafa Cengiz taburcu oldu

17,109 kez izlendi

Ali Koç: 3 ayrı teknik adam ile görüşüyoruz

15,298 kez izlendi

12,307 kez izlendi

Erol Bulut: Ali Koç'un saydığı özellikler bende var

1 Galatasaray'da şampiyonluk primi belli oldu Galatasaray'da yönetim, futbolcuların maaş indirimini kabul etmesi üzerine şampiyon olunması halinde her birine garanti ücretlerinin yüzde 5'i kadar prim vermeye karar verdi.

2 Başkan Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif çıktı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yapılan son koronavirüs testinin negatif sonuç verdiği açıklandı.

3 Damien Comolli, kulüp başkanı oluyor Fransız basını tarafından, Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin kulüp başkanı olmaya hazırlandığı ifade edildi.

4 Beşiktaş'ta kiralık gidenler geri dönüyor Beşiktaş'ın beklenen performansı alamaması nedeniyle kiralık olarak 3 ayrı lige gönderdiği Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Isimat-Mirin siyah-beyazlılara geri geliyor.

5 Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 paylaşımları 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun yıl dönümünde bir açıklama yapan Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'dan cevap gecikmedi. İki kulüp, sosyal medya üzerinden atıştı.

6 Ersun Yanal, Fenerbahçe'den vazgeçmiyor Bu dönemi kulüpsüz geçiren Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, ''Fenerbahçe beni ne zaman isterse gelirim'' dedi.

7 Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma'nın, siyah-beyazlılara geri dönmek istediği öğrenildi.

8 Gökhan Gönül: Hiçbir yere konuşmadım Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, hiçbir gazeteye röportaj vermediğini, ağzından çıkmadığı sürece bu tarz haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

9 G.Saray yabancı sayısının 8'e düşürülmesine karşı çıktı Türkiye Futbol Federasyonu, dün Kulüpler Birliği Vakfı ile bir araya gelmişti. Yabancı sayısının da konuşulduğu toplantıda sadece Galatasaray'ın 17 kulüpten farklı düşündüğü öğrenildi.