Damien Comolli sezon sonu yolcu

Ali Koç'un başkan olduktan sonra ilk iş olarak takımın başına getirdiği Comolli, sezon sonunda ayrılıyor. Ersun Yanal ve Volkan Ballı'nın gelmesiyle ikinci plana düşen Fransız sportif direktör, sarı-lacivertli ekipte mutlu olmadığını söyledi.

YAPILAN TRANSFERLER TAKIMA UYMADI

Sezon başında Cocu ile anlaşan ve Comolli'yle birlikte Fenerbahçe'ye yeni bir soluk getirmeye çalışan Ali Koç, başarısız sonuçların ardından Hollandalı teknik adamın görevine son vermiş, Comolli ile birlikte yürümeye devam etti.

Yapılan transferlerde neredeyse tek sorumlu olan Fransız sportif direktör kadroya kattığı futbolcularla büyük tartışmalara yol açarken, alınan oyuncuların hemen hemen hepsinin yanlış tercih olması Comolli eleştirilerinin yükselmesine, Başkan Ali Koç'a olan güvenin sarsılmasına neden oldu.

"ARTIK GÖREV ALMAK İSTEMİYORUM"

Aradan geçen 10 aylık süreç içerisinde Fenerbahçe camiasından büyük tepki alan ve sık sık istifa etmesi yönünde eleştiriler alan Comolli'nin görevi bırakacağı öğrenildi.

Ali Koç'la görüşen ve takımdan ayrılmak istediğini belirten Comolli şu ifadeleri kullandı: "Yetkilerim kısıtlandı, gerek sportif gerekse yönetim anlamında başarısızlıklar üstüme ihale edildi. Yapılan transferlerde yönetimle birlikte ortak karar aldık ve bunları gerçekleştirdik fakat her defasında ben sorumlu tutuldum, çaresizim ve sevilmediğimi biliyorum, artık Fenerbahçe’de görev almak istemiyorum, lig biter bitmez görevimden ayrılacağım."