Damien Comolli'nin yardımcısının görevine son verildi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-Lacivertli ekibin Sportif Direktör Damien Comolli'nin yardımcısı Selinay Gürgenç'in görevine son verildi.

COMOLLİ İSTANBUL'A GELİYOR

Fransız idareci Comolli, bunun üzerine İstanbul'a dönme kararı aldı.

Comolli, sosyal medya hesabından yeni transfer Simon Falette ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Comolli, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir. Simon'u da taraftarlarımız iyi bir şekilde karşılamalıdır. Bugün basında çıkan haberlere göre oyuncuyu getirmek için Rogon Ajansı ile anlaştığım doğru değil. Bu ajans ile sadece Tolga ve Gustavo transferi için bir anlaşmamız vardı. Rogon ve benim aramda sözde bir ticari anlaşma olduğu doğrultusunda çıkan haberler üzerinden benimle alakalı saçma iddialarda bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız. Fenerbahçe ailesine saygılarımla" ifadelerini kullandı.